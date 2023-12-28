"حماس": نطالب "الصليب الأحمر" بتوضيح بشأن استلام جثامين شهداء من الاحتلال دون معرفة هوياتهم

طالب القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، أسامة حمدان، الصليب الأحمر بـ"توضيحٍ بشأن استلام جثامين شهداء من الاحتلال دون معرفة هوياتهم والتحقيق بالأمر".

وأضاف حمدان في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الخميس في العاصمة اللبنانية بيروت، أن "شح المواد الغذائية والطبية بشمال غزة أدى إلى كارثة إنسانية ويتسبب في فقدان حياة العديد من أهلنا يوميا، وأن المجاعة تفتك بالأبرياء في شمال القطاع".

وأشار إلى أن "الاحتلال ارتكب أكثر من 20 مجزرة في غزة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أسفرت عن 300 شهيدا".

وشدّد على أن "العدوان الإسرائيلي كتب نهايته العسكرية والسياسية، وأن نتنياهو وغانتس وغالانت ينتقلون من فشل إلى آخر".

ولعائلات أسرى الاحتلال في غزة، قال حمدان إنّ "نتنياهو يكذب عليكم، لأنه بالضغط العسكري سيعود أبناؤكم جثثاً بالتوابيت".

ونوّه إلى أن "(حماس) منفتة على أي تفاهمات تؤدي إلى وقف العدوان، وأن إدارة الشأن الفلسطيني وتقرير مصيره قرار داخلي ولن يقبل الشعب بقيادة تأتي على ظهر دبابة صهيونية أو أمريكية".

ودعا إلى "شد الرحال إلى المسجد الأقصى غدا الجمعة"، كما دعا "الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة إلى تصويب أسلحتهم نحو العدو الصهيوني، ومشاركة إخوانهم في المقاومة للتصدي لاعتداءات الاحتلال ومستوطنيه".

وأضاف "ندعو أحرار العالم إلى تكثيف تضامنهم غداً الجمعة مع غزّة في صرخة عالية موحدة لوقف حرب الإبادة في القطاع".

المصدر / وكالات