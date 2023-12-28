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جيش الاحتلال يقر بـ3 قتلى جدد في معارك غزة

28 ديسمبر 2023 . الساعة 09:56 بتوقيت القدس
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جيش الاحتلال يقر بـ3 قتلى جدد في معارك غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل ضابطين وجندي وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة في معارك مع فصائل المقاومة الفلسطينية وسط وجنوبي قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال، في بيان: "قتل ضابطين وجندي وأصيب 3 آخرون بجروح خطيرة في معارك وسط وجنوبي قطاع غزة"، دون تفاصيل عن ظروف مقتلهم.

وبذلك يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال، الذين تم الإعلان عنهم خلال الثماني والأربعين الساعة الماضية، إلى 11 جنديا وضابطا.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن الأربعاء، مقتل 8 ضباط وجنود.

وبذلك، يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال إلى 501 منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفق بيانات إسرائيلية رسمية.

 

المصدر / فلسطين أون لاين 
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