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الاحتلال يُجدد اعتقال الزميل الصحفي محمد منى "إداريًا"

27 ديسمبر 2023 . الساعة 15:15 بتوقيت القدس
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الاحتلال يُجدد اعتقال الزميل الصحفي محمد منى "إداريًا"

جددت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأربعاء، الاعتقال الإداري بحق الزميل الصحفي محمد أنور منى، بعد أن كان من المقرر أن يُفرج عنه أمس الثلاثاء، بعد إنهاء قرار الاعتقال الأول ومدته 6 شهور.

وقال عبد الكريم منى؛ شقيق الزميل "محمد" في تصريح صحفي مقتضب، إن سلطات الاحتلال جددت اعتقال شقيقه "إداريًا" للمرة الثانية على التوالي ولمدة 6 شهور جديدة.

وأعادت قوات الاحتلال، اعتقال الزميل محمد منى؛ فجر الثلاثاء 27 حزيران/ يونيو 2023، بعد مداهمة منزله في منطقة "زواتا"، غربي مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#العزل الصحي #بداية نابلس #تجديد الحبس المنزلي

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