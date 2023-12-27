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عودة تدريجية لخدمات الاتصالات وسط وجنوب غزة

27 ديسمبر 2023 . الساعة 15:12 بتوقيت القدس
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عودة تدريجية لخدمات الاتصالات وسط وجنوب غزة

أعلنت "شركة الاتصالات الفلسطينية وجوال"، اليوم الأربعاء، عودة تدريجية لخدمات الاتصال والإنترنت في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة، بعد انقطاعها منذ أمس الثلاثاء.

وذكرت الشركة في بيان صحفي: "بدء عودة خدمات الاتصالات بشكل تدريجي في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة، بعد انقطاع الخدمات بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل".

بينما ما تزال خدمات الاتصالات معطلة عن مناطق شمال قطاع غزة بسبب القصف العنيف الذي تعرضت له، إلى جانب عدم قدرة الطواقم الفنية على التحرك.

وأمس الثلاثاء، أفادت الشركة بانقطاع كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة، مع استمرار القصف الإسرائيلي.

وهذه هي المرة الثامنة منذ اندلاع الحرب، التي تتعرض فيها خدمات اتصالات الشركة للقطع، كان آخرها في 20 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وشركة الاتصالات الفلسطينية، هي أكبر مزود لخدمات الاتصالات الخلوية والإنترنت في قطاع غزة، والمقدم الحصري لخدمات الاتصالات الثابتة هناك.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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