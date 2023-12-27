حزب الله يستهدف مواقع إسرائيلية قبالة حدود لبنان  

أعلن حزب الله، اليوم الأربعاء، استهداف مواقع وتجمعات لجنود إسرائيليين قبالة حدود لبنان الجنوبية، في حين قصفت إسرائيل عدة بلدات حدودية.

وقال الحزب في بيانات منفصلة، إن عناصره "استهدفوا خيمة ‏لقوة خاصة في جيش العدو الإسرائيلي جنوب موقع الضهيرة بالصواريخ الموجّهة، وحقّقوا فيها ‏إصابات مباشرة وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح".‏

ولفت في بيان ثان إلى أنه "استهدف موقع ‏حدب البستان الإسرائيلي (قبالة بلدة يارين جنوب لبنان) بالأسلحة المناسبة".‏

وفي وقت سابق الأربعاء، قال الحزب إن عناصره "استهدفوا تموضعا قياديا مستحدثا للعدو الإسرائيلي في محيط موقع رأس الناقورة البحري بالأسلحة المناسبة"، دون مزيد من التفاصيل.

من جهتها، أفاد وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية عن غارة نفذتها "مسيرة إسرائيلية معادية استهدفت المنطقة الواقعة بين الضهيرة وطير حرفا بالتزامن، وسجل قصف مدفعي استهدف أطراف بلدات الجبين ويارين".

وسبق للوكالة الإشارة في وقت سابق اليوم، إلى "تعرض أطراف بلدة الناقورة لقصف مدفعي إسرائيلي، في حين دوت صفارات الإنذار في مقر ’اليونيفيل’ جنوبي لبنان".

وأضافت أنه "سمعت أصوات صواريخ اعتراضية في المنطقة".

ولفتت الوكالة إلى "تعرض أحراج بلدة اللبونة في منطقة الناقورة وصولا إلى أحراج بلدتي الضهيرة ويارين (جنوب) لقصف مدفعي إسرائيلي من عيار 155 ملم".

وذكرت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي "استهدف تلة حمامص في أطراف بلدة كفركلا بـ 4 قذائف مدفعية، فيما تعرضت أطراف بلدة عيتا الشعب لجهة موقع الراهب منذ الثامنة من صباح اليوم (06:00 تغ)، لقصف مدفعي إسرائيلي".

في المقابل، أعلنت إذاعة جيش الاحتلال "رصد إطلاق 18 صاروخا من لبنان على رأس الناقورة"، مشيرة إلى "اعتراض 8 من هذه الصواريخ".

المصدر / فلسطين أون لاين