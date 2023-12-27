حماس: لا صحة لتصريحات "الحرس الثوري الإيراني" بشأن دوافع "طوفان الأقصى"

نفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، صحة ما ورد على لسان المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد رمضان شريف، بشأن "دوافع عملية طوفان الأقصى"، التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر الماضي.

وقالت "حماس"، في بيان صحفي، إنها "تنفي صحة ما ورد على لسان المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، بشأن عملية طوفان الأقصى ودوافعها".

وأضافت الحركة: "أكدنا مرارا دوافع وأسباب عملية طوفان الأقصى، وفي مقدمتها الأخطار التي تهدد المسجد الأقصى".

وأكدت حماس أن "كلّ أعمال المقاومة الفلسطينية، تأتي ردا على وجود الاحتلال وعدوانه المتواصل على شعبنا ومقدساتنا".

وكان المتحدث باسم "الحرس الثوري" الإيراني، قال في مؤتمر صحفي، اليوم، إن "عملية طوفان الأقصى كانت إحدى عمليات الانتقام لاغتيال قائد فيلق القدس السابق، قاسم سليماني. وهذه الانتقامات ستبقى مستمرة"، بحسب كالة أنباء /مهر/ الإيرانية.

المصدر / فلسطين أون لاين