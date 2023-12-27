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القناة 12 العبرية: جندي أطلق النار إثر استيقاظه من كابوس وأصاب رفاقه

27 ديسمبر 2023 . الساعة 14:35 بتوقيت القدس
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القناة 12 العبرية: جندي أطلق النار إثر استيقاظه من كابوس وأصاب رفاقه

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن جنديا إسرائيليا أطلق النار على رفاقه وأصابهم بجروح بعد استيقاظه من كابوس.

وقالت القناة /12/ العبرية اليوم الأربعاء أن "جنديا من لواء المظليين العائدين من غزة أطلق النار إثر استيقاظه من كابوس وأصاب رفاقه".

وأشارت إلى أن "حادثة الجندي حولت للتحقيق بوزارة الحرب الإسرائيلية، وتقرر عدم التحقيق معه نظرا لوضعه الصحي".

وتأتي هذه الحادثة في ظل ارتفاع حصيلة الجنود والضباط الإسرائيليين القتلى المعلن عنهم منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى 498 قتيلا بينهم 170 منذ بدء التوغل البري يوم 27 أكتوبر، وذلك بعد الإعلان عن مقتل 3 جنود آخرين صباح اليوم.

 

 

المصدر / وكالات
#غزة #جندي روسي #القناة التركية

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