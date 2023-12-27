الصحة: إجمالي عدد شهداء الحرب في غزة تجاوز 21 ألفا

أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الأربعاء أن إجمالي عدد الشهداء الفلسطينيين جراء الحرب المروعة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي تجاوز 21 ألفا.

وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة خلال مؤتمر صحفي في جنوب القطاع إن 195 شهيدًا و325 مصابا نقلوا إلى المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية جراء القصف الإسرائيلي.

وأضاف القدرة أن حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية في غزة ارتفعت بذلك إلى 21110 شهيد و55234 مصابا.

وحذر القدرة من تعمد جيش الاحتلال مضاعفة استهداف محيط مجمع ناصر الطبي في خان يونس، مطالبا المؤسسات الأممية باتخاذ خطوات فاعلة وعاجلة لضمان حماية المجمع وطواقمه والجرحى والمرضى وآلاف النازحين فيه.

كما طالب كافة المؤسسات الدولية بإجراء تدخلات عاجلة لإعادة تشغيل مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين