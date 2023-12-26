فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حماس: حديث نتنياهو عن هجرة طوعية من قطاع غزة “مخطط سخيف”

مطالبات حقوقية بالكشف عن مصير عشرات النساء اعتقلهن الاحتلال بغزة

الصحة: 180 نازحة بغزة تلد يوميا بظروف سيئة و900 ألف طفل في خطر

جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط وجندي بمعارك مع المقاومة جنوب قطاع غزة

شهيدان أحدهما طفل بمواجهات مع الاحتلال بمخيم "الفوار" جنوب الخليل

وزير الدفاع اليمني: كل سفن العالم آمنة عدا المتوجهة للاحتلال الإسرائيلي

"الملتقى الوطني" في الأردن يطالب بمراجعة قوانين تجرّم دعم المقاومة

ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب على غزة إلى 20 ألفا و674 شهيدا

الأورومتوسطي يعد ملفًا أوليًّا يوثق عشرات حالات الإعدام الميداني في غزة

الاحتلال يجبر مقدسياَ على هدم منزله بالقدس

هيئة الأسرى: 4785 معتقلا بالضفة منذ "طوفان الأقصى"

26 ديسمبر 2023 . الساعة 11:38 بتوقيت القدس
...
هيئة الأسرى: 4785 معتقلا بالضفة منذ "طوفان الأقصى"

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء من الضفة الغربية المحتلة، 55 فلسطينيا على الأقل، بينهم ثلاث سيدات، وصحفيان.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، إن عمليات الاعتقال تركزت في محافظتي، بيت لحم، والخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات نابلس، رام الله، طولكرم، وطوباس.

ووفقا للهيئة ونادي الأسير، فإن الاعتقالات رافقها عمليات اقتحام وتنكيل واسعة في المدن والبلدات والمخيمات، إلى جانب الاعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، وعمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين، واعتقال فلسطينيين كرهائن.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" بالسابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى 4785، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

علما أن حملات الاعتقال المتواصلة والمتصاعدة بشكل غير مسبوق، تأتي في إطار العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني، والحرب الإسرائيلية على غزة، بعد السابع من أكتوبر، والتي استهدفت كافة الفئات وبشكل غير مسبوق.

يشار إلى أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، أو من تم الإفراج عنهم لاحقا.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#غزة #هيئة التوجيه السياسي والمعنوي #المعابر الاسرائيلية #الطوارئ في الضفة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة