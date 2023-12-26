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الصحة: 180 نازحة بغزة تلد يوميا بظروف سيئة و900 ألف طفل في خطر

26 ديسمبر 2023 . الساعة 11:33 بتوقيت القدس
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الصحة: 180 نازحة بغزة تلد يوميا بظروف سيئة و900 ألف طفل في خطر

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن 180 نازحة فلسطينية في مراكز الإيواء تضع مولودها يوميا في ظروف غير آمنة، في حين يعاني نحو 900 ألف طفل نازح من خطر الجفاف والمجاعة والأمراض.

جاء ذلك في كلمة للمتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة، خلال مؤتمر صحفي، عقده في مستشفى الهلال الإماراتي بمدينة رفح، جنوبي القطاع مساء أمس الاثنين.

وأضاف القدرة إن "50 ألف سيدة حامل في مراكز الإيواء بلا غذاء ولا رعاية صحية"، وإن "نحو 180 فلسطينية تضع مولودها يوميا في ظروف غير آمنة وغير إنسانية".

وأوضح أن نحو 900 ألف طفل في مراكز الإيواء يعانون خطر الجفاف والمجاعة وأمراض الجهاز الهضمي والتنفسي والأمراض الجلدية وفقر الدم.

وبيّن أن 70% من مرضى الفشل الكلوي يتعرضون لمخاطر صحية كارثية، نتيجة القصف والنزوح وصعوبة وصولهم لخدمة غسيل الكلى وخاصة شمال غزة.

وأفاد القدرة بأن إسرائيل تعمدت تدمير مستشفيات شمال غزة، وتركت بذلك 800 ألف نسمة فيها بلا خدمات صحية

وحذر من أن الجرحى والمرضى والنساء الحوامل والأطفال الرضع، في مناطق شمال غزة، يتعرضون للموت المحقق.

وطالب القدرة كافة المؤسسات الأممية بالعمل الفوري لتشغيل مجمع الشفاء الطبي بشكل عاجل، ومستشفيات شمال غزة من أجل إنقاذ حياة الجرحى والمرضى.

والخميس الماضي، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن مئات الجرحى يفارقون الحياة نتيجة عدم توفر الخدمات الصحية في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، باستثناء عودة عدد محدود منها للعمل بقسم غسيل الكلى في المجمع منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#غزة # إنقاذ طفلة #تناول التفاح يوميا

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