شهيدان أحدهما طفل بمواجهات مع الاحتلال بمخيم "الفوار" جنوب الخليل

استشهد شاب وطفل، وأصيب آخران برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات في مخيم الفوار جنوب الخليل.

وأفادت وزارة الصحة باستشهاد الشاب ابراهيم ماجد الطيطي (31 عاما)، والطفل أحمد محمد يوسف ياغي (17 عاما) برصاص الاحتلال في مخيم الفوار.

وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، وأطلقت الرصاص الحي والقنابل الصوتية باتجاه المواطنين، ما أدى لاندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال، تصدى خلالها الشباب الثائر للاقتحام الواسع للمخيم.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر أن طواقمها نقلت إصابتين خطيرتين تحت الإنعاش وعدد كبير من الإصابات الأخرى خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم الفوار، ليعلن لاحق عن ارتقاء الإصابتين.

وانتشر جيش الاحتلال، وسط المخيم بجانب مسجد معاذ بن جبل، واندلعت مواجهات، وقام بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية.

المصدر / فلسطين أون لاين