وزير الدفاع اليمني: كل سفن العالم آمنة عدا المتوجهة للاحتلال الإسرائيلي

قال وزير الدفاع في حكومة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية محمد العاطفي، إن "التحالف الأميركي يهدف لإجبار اليمن على التراجع عن دعم فلسطين".

وأكد في تصريح اليوم الإثنين، أن "كل سفن العالم ستكون آمنة عدا السفن المتوجهة للاحتلال الإسرائيلي، والتي حددتها القوات اليمنية سابقا".

وأضاف أن "اليمن يتمسك بجدارة بحقه بالإطلالة الجيوستراتيجية على مضيق باب المندب".

وأشار إلى أنه "لا خطوط حمراء لديهم والخيارات مفتوحة أمامهم، وأن أسلحتهم الاستراتيجية الرادعة ومدياتها تصل لأبعد مما يتوقعه خصومهم".

يشار إلى أن الولايات المتحدة تعمل على تشكيل تحالف بحري متعدد الجنسيات للمساعدة في "حماية حركة العبور التجارية في البحر الأحمر" من هجمات تشنها جماعة "الحوثي" من اليمن على سفن متوجهة نحو الاحتلال الذي يشن عدوانا على غزة منذ 80 يوما بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان لدمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، واستشهاد أكثر من 20 ألفا و424 فلسطينيا، إلى جانب إصابة 54 ألفا و36 آخرين، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.

المصدر / وكالات