فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الأورومتوسطي يعد ملفًا أوليًّا يوثق عشرات حالات الإعدام الميداني في غزة

الاحتلال يجبر مقدسياَ على هدم منزله بالقدس

الاحتلال يعترف بإصابة 27 جنديا بنيران المقاومة بغزة خلال 24 ساعة الأخيرة

السنوار يؤكد في رسالة له على إنجازات المقاومة وتكبيد الاحتلال خسائر فادحة بغزة

"الإعلامي الحكومي" بغزة: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 101

إيران تنفي اتهام أميركا لها بمساعدة الحوثيين باستهداف سفن مرتبطة بـ(إسرائيل)

إغلاق مصنعين للأسلحة الإسرائيلية في بريطانيا

حماس تدعو لتوثيق مجازر الاحتلال وتطالب الصليب الاحمر بمتابعة ملف الأسرى

الاحتلال ينفّذ إعدامات لنساء حوامل ومعتقلين في غزة

الإعلان عن مقتل 13 جنديا وضابطا إسرائيليا بغزة

ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب على غزة إلى 20 ألفا و674 شهيدا

25 ديسمبر 2023 . الساعة 20:16 بتوقيت القدس
...
ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب على غزة إلى 20 ألفا و674 شهيدا

أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الاثنين ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلي المروعة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 20 ألفا و674 شهيداً و54 ألفا و536 جريحا.

وأفادت الوزارة في بيان صحفي، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت خلال الـ 24 ساعة الماضية 25 "مجزرة" في مناطق متفرقة من قطاع غزة راح ضحيتها 250 شهيدًا.

وبحسب مصادر أمنية فلسطينية استمر القصف الإسرائيلي المكثف من الجو والبر والبحر في معظم أنحاء قطاع غزة.

وذكرت المصادر أنه باستثناء رفح أقصى جنوب قطاع غزة، تتواصل العمليات البرية المكثفة والقتال بين القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية.

من جهتها دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس المحكمة الجنائية الدولية إلى التحرك العاجل لمحاسبة "مجرمي الحرب" الإسرائيليين ومنع إفلاتهم من العقاب.

وقالت الحركة في بيان صحفي اليوم، إن عدم تحرك المحكمة الجنائية ومدعيها العام كريم خان، بشكل جاد وفوري، تجاه ما يحصل في فلسطين خاصة في غزة "يضع علامات استفهام على دورها في حماية البشرية من انتهاكات مجرمي الحروب".

ودعت الحركة المحكمة الجنائية إلى تجاوز الضغوط السياسية، وتحمل مسؤوليتها التاريخية في محاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن القتل والفظائع في قطاع غزة، لإحقاق الحق وترسيخ العدالة الدولية.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#غزة #مخلفات حربية #ارتفاع عدد ضحايا الزلزال

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة