ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب على غزة إلى 20 ألفا و674 شهيدا

أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الاثنين ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلي المروعة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 20 ألفا و674 شهيداً و54 ألفا و536 جريحا.

وأفادت الوزارة في بيان صحفي، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت خلال الـ 24 ساعة الماضية 25 "مجزرة" في مناطق متفرقة من قطاع غزة راح ضحيتها 250 شهيدًا.

وبحسب مصادر أمنية فلسطينية استمر القصف الإسرائيلي المكثف من الجو والبر والبحر في معظم أنحاء قطاع غزة.

وذكرت المصادر أنه باستثناء رفح أقصى جنوب قطاع غزة، تتواصل العمليات البرية المكثفة والقتال بين القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية.

من جهتها دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس المحكمة الجنائية الدولية إلى التحرك العاجل لمحاسبة "مجرمي الحرب" الإسرائيليين ومنع إفلاتهم من العقاب.

وقالت الحركة في بيان صحفي اليوم، إن عدم تحرك المحكمة الجنائية ومدعيها العام كريم خان، بشكل جاد وفوري، تجاه ما يحصل في فلسطين خاصة في غزة "يضع علامات استفهام على دورها في حماية البشرية من انتهاكات مجرمي الحروب".

ودعت الحركة المحكمة الجنائية إلى تجاوز الضغوط السياسية، وتحمل مسؤوليتها التاريخية في محاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن القتل والفظائع في قطاع غزة، لإحقاق الحق وترسيخ العدالة الدولية.

المصدر / فلسطين أون لاين