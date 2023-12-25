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الاحتلال يجبر مقدسياَ على هدم منزله بالقدس

25 ديسمبر 2023 . الساعة 20:09 بتوقيت القدس
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الاحتلال يجبر مقدسياَ على هدم منزله بالقدس

أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مواطناً مقدسيا على هدم منزله قرب التلة الفرنسية في مخيم شعفاط بمدينة القدس.

وقال المواطن هاشم صباح إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف منزله منذ عام 1982، وهو المنزل الوحيد في المنطقة، مضيفاً أنه تم الاستيلاء على جزء من الأرض.

وأوضح "صباح" أنه وسع منزله الذي تسكنه عائلته المكونة من ثمانية أفراد على أرضه في العام 2012، تبعها غرامة مالية كبيرة.

وبحسب المواطن "صباح"، فقد أجبرته قوات الاحتلال على هدم التوسعة في منزله ذاتياً؛ تجنبا لغرامات جديدة وتكاليف الهدم الباهظة، في حال هدمته آليات الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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