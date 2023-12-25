الاحتلال يعترف بإصابة 27 جنديا بنيران المقاومة بغزة خلال 24 ساعة الأخيرة

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة عدد جديد من قواته في معارك قطاع غزة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وأعلن الجيش وفقا لوسائل إعلام عبرية اليوم الإثنين، إصابة سبعة وعشرين عسكريا خلال اشتباكات عنيفة مع المقاومين الفلسطينيين.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد اعترف فجر اليوم الاثنين، بمقتل جنديين، وإصابة ثالث بجروح خطيرة خلال معارك مع المقاومة في شمال قطاع غزة.

وأشار بيان الجيش إلى إصابة جندي آخر من لواء " ناحال" بجروح خطيرة في معارك شمال قطاع غزة.

ويوم أمس أعلن جيش الاحتلال عن مقتل عشرة ضباط وجنود في المعارك البرية الدائرة في قطاع غزة.

وبهذا يرتفع عدد الجنود والضباط "الإسرائيليين" المعلن عن مقتلهم بعمليات المقاومة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر إلى 489 قتيلا، بينهم 162 قتيلا منذ بدء العدوان البري.

وكان الناطق العسكري باسم كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، أبو عبيدة، قد كشف أمس الأحد، عن"تمكن مجاهدي القسام خلال الأيام الأربعة الماضية من تدمير 35 آلية كليا أو جزئيا".

وقال أبو عبيدة عبر "تلغرام"، إن "مجاهدينا أكدوا قتل 48 جنديا صهيونيا، وإصابة العشرات بجروج متفاوتة.

المصدر / فلسطين أون لاين