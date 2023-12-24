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"الإعلامي الحكومي" بغزة: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 101

24 ديسمبر 2023 . الساعة 08:33 بتوقيت القدس
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"الإعلامي الحكومي" بغزة: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 101

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الأحد، استشهاد الصحفي أحمد المدهون، في قصف إسرائيلي شمالي القطاع، ما يرفع عدد الصحفيين القتلى منذ بداية الحرب الإسرائيلية إلى 101.

وقال المكتب، في بيان: "ارتقاء الصحفي الشهيد أحمد جمال المدهون، نائب مدير وكالة الرأي الفلسطينية (تابعة لحكومة غزة)، على يد الغدر الإسرائيلي في محافظة شمالي القطاع".

وأضاف: "بذلك يرتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 101 منذ بدء الحرب الوحشية على قطاع غزة".

والسبت، قال المكتب الحكومي، في بيان، إن عدد الصحفيين الذين استشهدوا خلال الحرب على قطاع غزة بلغ 100 صحفي.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#غزة #عدد الإصابات #الأطر والمؤسسات الصحفية الفلسطينية

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