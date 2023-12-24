حماس: نتنياهو ومجلس حربه عالقون في حرب بلا أفق

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن "نتنياهو ومجلس حربه عالقون في حرب بلا أفق وجيشهم يغرق في خسائر فادحة، وأن التصدع في حكومة الاحتلال ليست خافية والأصوات المطالبة بإقالتها تتعالى".

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس السبت في العاصمة اللبنانية بيروت، أن "استراتيجية هزيمة حماس انهارت وفشلت فشلا ذريعا وجنودنا يسيطرون في الميدان، وأن شعبنا أثبت أنه لا يعرف الاستسلام أو الانكسار، ومهما بلغت جرائم الاحتلال فإن إرادة شعبنا وصموده ومقاومته لن تنكسر وتمسكه بأرضه لن يتزحزح".

وأشار إلى أنه "لا تفاوض بخصوص الأسرى إلا بوقف العدوان، وإذا أراد العدو أسراه أحياء فعليه وقف عداونه الإجرامي على قطاع غزة، ونقول لعائلات الأسرى عليكم أن تقرروا مصير أبناءكم".

ونوّه إلى أنه "من واجبات مجلس الأمن إدخال المساعدات إلى كل قطاع غزة وعدم الالتزام بخرائط العدو"، مذكرا "العرب والمسلمين بالقرار الذي اتخذوه بشأن إدخال المساعدات بشكل عاجل إلى غزة".

وثمّن "جهود الدول العربية التي اقترحت القرار والجهد الروسي لفرض تعديلات عليه يلحظ وقف الحرب".

وشدّد على أن "الحرب النازية بجرائمها ستبقى راسخة في ذاكرة شعبنا وهي وصمة عار لفاعليها والداعمين لها"، داعيا كل دول العالم المنظمات الدولية إلى "اتخاذ موقف حاسم تجاه جرائم الاحتلال تجاه القطاع الطبي".

المصدر / فلسطين أون لاين