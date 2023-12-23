اعتداءات تتصاعد واقتحامات ومداهمات لا تتوقف بالضفة

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته في بلدات ومدن الضفة الغربية المحتلة، بموازاة الحرب المدمرة التي يشنها على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة أريحا ومخيمي عقبة جبر وعين السلطان فجر اليوم السبت.

وأفادت مصادر محلية بأن عدة آليات عسكرية اقتحمت المدينة والمخيمين، وجاب شوارعها، وتمركزت في منطقة الخديوي وفي شارع الأكاديمية، حيث دارت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص وقنابل الصوت، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأكدت المصادر أن قوات الاحتلال داهمت منازل في مخيم عقبة جبر دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي الخليل تستمر عمليات المداهمة والاقتحامات حيث أفادت مصادر محلية بأن عدة آليات عسكرية اقتحمت، فجر اليوم السبت، بلدة يطا جنوب الخليل، وجابت شوارعها، دون أن يبلغ، إلى الآن، عن إصابات أو اعتقالات.

كما شهدت، فجر اليوم، بلدة بيتا وقرية قريوت جنوب نابلس اقتحامات مماثلة لعربات عسكرية إسرائيلية تجولت في الشوارع، وقام جنود الاحتلال بمداهمة منزل بالقرية وفتشوه وعبثوا في محتوياته.

كما اقتحمت عدة آليات عسكرية بلدة بيتا، وتجولت في عدة أحياء وشوارع بالبلدة، وقام جنود الاحتلال بحملة تفتيش واسعة بالبلدة، وداهموا عدة منازل.

وفي منطقة بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال، مساء الجمعة، مخيم عايدة شمال بيت لحم، وأزالت علم فلسطين.

وقالت مصادر أمنية إن قوات الاحتلال داهمت "مركز لاجئ" في مخيم عايدة، وأنزلت علم فلسطين، وهي المرة الثانية في غضون أسبوع.

إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم، مخيم الدهيشة قرب مدينة بيت لحم. ونقلت "وفا" عن شهود عيان، بأن عدة جيبات عسكرية اقتحمت المخيم، وجابت عدة شوارع، وداهم جنود الاحتلال عددًا من المنازل في المخيم وعبثوا في محتوياتها.

المصدر / فلسطين أون لاين