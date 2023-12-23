"هيئة تشجيع الاستثمار": الاحتلال دمر عشرات المصانع في مدينة غزة الصناعية

قالت هيئة تشجيع الإستثمار والمدن الصناعية، إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة دمر عشرات المصانع في مدينة غزة الصناعية، بشكل كلي أو جزئي، كما فقد مشروع توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية ما بين 40% إلى 50% من قدرته الإنتاجية بفعل العدوان.

وأضافت، أن القصف الإسرائيلي تسبب بتدمير المبنى الإداري للهيئة، ومبنى الدفاع المدني، إضافة إلى نشوب حرائق كبيرة في العديد من المنشآت الصناعية، خاصة التي تحتوي على المواد الكيماوية سريعة الاشتعال، إذ طالت الحرائق المنشآت العاملة في قطاعات التنظيف والمنتجات الغذائية والمشروبات والبلاستيك والأثاث ومستحضرات التجميل.

وأشارت الهيئة إلى أن مدينة غزة الصناعية تضم 72 مصنعا في قطاعات صناعية متنوعة بما يشمل الخياطة والنسيج والصناعات الغذائية وصناعة المشروبات والعصائر والصناعات البلاستيكية والخشبية والصناعات الدوائية والمنظفات، إلى جانب الشركات التجارية والدولية.

ولفتت إلى أنها تعد من أكبر المدن الصناعية التي تنفذها الحكومة عبر هيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية، والتي توفر ما يزيد على 6400 فرصة عمل يومية بشكل مباشر أو غير مباشر، وتمتد على مساحة إجمالية تبلغ 480 دونما إلى الشرق من مدينة غزة.

وأكدت الهيئة أن الاحتلال تعمد تدمير المدينة الصناعية التي تعد عصب الصناعة الأكبر في مدينة غزة، كونها تلعب دورا إستراتيجيا في الإنتاج والتشغيل والاستثمار، فيما يأتي ذلك في إطار استهداف كل مظاهر ومقومات البقاء والحياة في القطاع الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية.

وأوضحت أن هذا التقييم يعد تقييما أوليا بسبب صعوبة الوضع الميداني الذي يحول دون إجراء تقييم للأضرار والخسائر بشكل كامل.

المصدر / فلسطين أون لاين