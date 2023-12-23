فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حماس ترد على تهديدات "غالانت" بقتل قادة المقاومة: "فارغة المضمون"

يونيسيف": 80% من أطفال غزة يعانون من "فقر غذائي حاد"

مدير الصحة العالمية: أهل غزة يبيعون ممتلكاتهم لمواجهة الجوع

منظمة دولية: شهادات صادمة عن إعدام الاحتلال عشرات المسنين في غزة

الاعتقال الإداري.. "غول إسرائيل" المتوارث عن الانتداب البريطاني

صحة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 20 ألفا منذ بدء العدوان

دعوة لتظاهرات عالمية في مختلف دول العالم للتضامن مع غزة

عقيد فرنسي متقاعد يتوقع اقتراب نهاية (إسرائيل)

"عرب العرامشة".. قرية شمال فلسطين المحتلة هجرها سكانها بسبب الحرب

تحليل: القوة الدولية في البحر الأحمر مكلفة وقد توسع حرب غزة

غوتيريش: لا مكان آمن في قطاع غزة

23 ديسمبر 2023 . الساعة 08:08 بتوقيت القدس
...
غوتيريش: لا مكان آمن في قطاع غزة

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن أكبر عائق أمام إيصال المساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة هو "طريقة الهجوم الإسرائيلي"، مؤكدا أنه "لا مكان آمن في القطاع".

وأوضح غوتيريش في مؤتمر صحفي، مساء أمس الجمعة، أن "الحرب على غزة لم تشهد أي تغيير يستحق الذكر في الآونة الأخيرة، مع عدم توفير الحماية اللازمة للمدنيين وسط استمرار الهجمات الإسرائيلية المكثفة".

وأشار إلى "مقتل أكثر من 20 ألفا من أهالي غزة، أغلبهم نساء وأطفال، وتهجير 1.9 مليون شخص من ديارهم".

ولفت إلى تدمير قطاع الصحة في غزة، وأن مستشفيات جنوبي القطاع تضم الآن 3 أضعاف طاقتها الاستيعابية، بينما نظيراتها في الشمال عاجزة عن تقديم أي خدمات.

وأكد أن استمرار القصف الإسرائيلي الكثيف والاشتباكات في المناطق المكتظة بالسكان يعرض للخطر حياة كل من المدنيين وموظفي إيصال المساعدات الغذائية.

وبيّن غوتيريش أن "136 من زملائنا قُتلوا في غزة خلال 75 يوما، وهذا أمر لم نشاهده من قبل في تاريخ الأمم المتحدة، ولا مكان آمن في غزة".

 

المصدر / فلسطين أون لاين 
#غزة #غوتسه #بدائل آمنة للري

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة