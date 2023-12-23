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حماس ترد على تهديدات "غالانت" بقتل قادة المقاومة: "فارغة المضمون"

23 ديسمبر 2023 . الساعة 08:07 بتوقيت القدس
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حماس ترد على تهديدات "غالانت" بقتل قادة المقاومة: "فارغة المضمون"

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية حماس، تهديدات وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت، باقتراب جنوده من قتل قادة المقاومة، "فارغة المضمون، وتعبير عن الفشل في تحقيق أهداف الحرب".

وقالت الحركة، في بيان صحفي، إن تهديد غالانت، "باقتراب جيشه من قتل قادة المقاومة في غزة، تهديد فارغ المضمون، يستخدمه لتسويق إنجازات وهمية".

وأضافت "هذه التهديدات تعبير عن فشله (غالانت) الذريع في تحقيق أي من أهداف عدوانه على غزة سوى جرائم قتل المدنيين وتدمير المنشآت المدنية".

ونشرت /الإذاعة الإسرائيلية الرسمية/ مؤخرا، على صفحتها على موقع "فيسبوك" تصريحات لغالانت، قال فيها، "زعيم حركة حماس (بغزة) يحيى السنوار، سيلاقي قريبا بنادق جيش الدفاع الإسرائيلي".

المصدر / فلسطين أون لاين 
#غزة #اغتيال قادة المقاومة في غزة #تهديدات أمنية للاحتلال

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