صحة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 20 ألفا منذ بدء العدوان

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة "العدوان" الإسرائيلي على القطاع إلى "20 ألفا و57 شهيدا و53 ألفا و320 جريحا" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأفادت الوزارة في بيان، بـ"ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 20.057 شهيدا و53320 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي" جراء الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على القطاع.

وأضافت بأن "الساعات الـ48 الماضية شهدت مقتل 390 فلسطينيا وإصابة 734 آخرين في قصف للجيش الإسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع".

وكانت الحصيلة السابقة التي أعلنتها وزارة الصحة في غزة الأربعاء، هي 20 ألف شهيد فلسطيني و52 ألفا و600 جريح، معظمهم أطفال ونساء.

وفي السياق نفسه، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن حصيلة الصحفيين الذين قتلوا على يد الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب بلغت 98 صحفيا.

وقال المكتب في بيان إن "إسرائيل اغتالت هؤلاء الصحفيين خلال حربها الوحشية على غزة في محاولة لتغييب الرواية الفلسطينية ومحاولة لطمس الحقيقة، لكن الاحتلال فشل فشلاً ذريعاً في ذلك".

وإلى جانب الخسائر البشرية الهائلة، خلّفت الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة دمارا ضخما في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين