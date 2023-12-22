دعوة لتظاهرات عالمية في مختلف دول العالم للتضامن مع غزة

أطلق التحالف المؤيد لفلسطين في بريطانيا، الخميس، دعوة لتظاهرات عالمية في مختلف مدن العالم، يوم السبت الذي يصادف 13 كانون الثاني/يناير المقبل، من أجل التضامن مع غزة.

وقال التحالف، إن "التظاهرات ستكون على غرار أكبر مظاهرات شهدها العالم في 15.02.2003، رفضا للحرب على العراق آنذاك، حيث شارك نحو 16 مليون شخص في 600 مدينة حول العالم بالاحتجاجات".

وأضاف أن "الدعوة تأتي لجمع أكبر عدد من المتظاهرين المطالبين بوقف العدوان على غزة".

وأوضح أنه "يجب أن تخرج مظاهرة مركزية في كل بلد، عند الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي للبلد".

وأشار التحالف، إلى "وجود تجاوب واسع من دول عدة".

المصدر / فلسطين أون لاين