الاحتلال يعلن مقتل ضابط وجندي في معارك قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقتل ضابط وجندي خلال معارك مع فصائل المقاومة الفلسطينية شمالي وجنوبي قطاع غزة.

وأفاد بيان للجيش، نقلته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، بأنه "سمح بنشر مقتل الملازم شاي أييلي (21 عاما) من الوحدة التكتيكية الإنقاذية الخاصة (669)، خلال معركة شمالي قطاع غزة".

وأضاف بأن "طل شوع (31 عاما)، احتياط، من كتيبة الهندسة 7071 لواء كريتي (4)، قتل في معركة جنوبي القطاع".

وبذلك يرتفع عدد الضباط والجنود الإسرائيليين القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي إلى 471، بينهم 139 منذ بداية العملية البرية في قطاع غزة.

من جهة أخرى، أفادت وسائل إعلام عبرية بأنه "تم سحب (لواء غولاني) من غزة بعد 60 يوما من القتال تكبد فيها خسائر كبيرة".

وزعمت القناة/13/العبرية، أن "جنود (غولاني) غادروا غزة، لإعادة تنظيم صفوفهم".

وكان قائد "لواء غولاني" الأسبق موشيه كابلنسكي، قد أعلن الأحد الماضي، أن "اللواء خسر منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ربع قواته بين قتيل وجريح، إذ قتل 82 ضابطا وجنديا خلال العدوان على غزة".

وكشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الخميس، أن "40 جنديا أصيبوا في معارك بقطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية".

المصدر / فلسطين أون لاين