الهندي: المقاومة ضربت خُطط إنهاء القضية الفلسطينية

أكدت نائب الأمين العام لـ "الجهاد الإسلامي"، محمد الهندي، أن المقاومة "ضربت كافة الترتيبات التي كانت تهدف لإنهاء قضية فلسطين وتسييد (إسرائيل) على المنطقة".

وقال الهندي في تصريحات متلفزة لـ "الجزيرة" اليوم الثلاثاء: إن الولايات المتحدة هي التي تقود الحرب الحالية على قطاع غزة من أجل اجتثاث المقاومة.

وأوضح الهندي: "الولايات المتحدة كانت تخطط لوضع إسرائيل كبديل لها بالمنطقة، حتى تنسحب هي لمواجهة الصين".

وتابع: "المصالحة التي جرت بين المملكة العربية السعودية وإيران، وإعادة النظام السوري إلى الجامعة العربية، فضلًا عن اتفاقات التطبيع، كانت كلها تمهد لإنهاء القضية الفلسطينية".

ونوه إلى أن عملية طوفان الأقصى "كانت صاعقة ضربت كافة هذه الترتيبات، والولايات المتحدة ودول الغرب تقاطرت على المنطقة من أجل حماية اجتثاث المقاومة لأن إسرائيل التي تحمي مصالحهم في المنطقة".

وأكد: "إسرائيل فشلت في تحقيق المطلوب منها فلجأت إلى ارتكاب المجازر التي يراها العالم كله بدون أي تحرك، في سبيل استعادة الردع".

ونبه نائب الأمين العام للجهاد الإسلامي إلى أن "المقاومة ليست بناية ولا حكومة لكي يتم إسقاطها". متابعًا: "ما تزال (المقاومة) تتحكم في الميدان بعد 74 يوما من القتال، وتقصف تل أبيب".

المصدر / فلسطين أون لاين