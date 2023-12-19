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"الصحة" تعلن خروج آخر مستشفى في مدينة غزة عن الخدمة

19 ديسمبر 2023 . الساعة 20:43 بتوقيت القدس
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"الصحة" تعلن خروج آخر مستشفى في مدينة غزة عن الخدمة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء الثلاثاء، خروج المستشفى الأهلي المعمداني في مدينة غزة عن الخدمة، وهو آخر مستشفى كان يعمل في المدينة في ظل حرب إسرائيلية مدمرة.

وقال المتحدث باسم الوزارة د. أشرف القدرة، في بيان مقتضب: "خروج المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) بغزة عن الخدمة، نتيجة الاستهداف والحصار واعتقال عدد من الكوادر الطبية والجرحى والنازحين".

وكان المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) هو الوحيد الذي لا يزال يعمل في مدينة غزة؛ في أعقاب حصار الجيش الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي.

وهذا المستشفى تعرض لغارة جوية إسرائيلية، في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تسببت بـ"مجزرة" راح ضحيتها 471 فلسطينيا، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

وكان المستشفى الأهلي المعمداني هو الوحيد الذي لا يزال يعمل في مدينة غزة، في أعقاب حصار جيش الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي.

وفي 14 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية أن دبابات إسرائيلية تحاصر المستشفى المعمداني، وأن طواقم إسعافها "تعجز عن الوصول إلى المصابين نتيجة اشتباكات عنيفة".

 

المصدر / فلسطين أون لاين 
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