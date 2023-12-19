"القسام" تعلن استهداف قوة إسرائيلية ودبابة في خان يونس

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، الثلاثاء، استهدافها دبابة "ميركافا" وقوة إسرائيلية في خان يونس جنوب قطاع غزة، وأوقعت أفرادها "بين قتيل وجريح".

وقالت الكتائب في بيانات منفصلة إن قواتها استهدفت "دبابة ميركافا صهيونية، وناقلة جند، بقذائف الياسين 105 في خان يونس".

وذكرت أن مقاتليها استهدفوا "تحشدات لجنود العدو شرق رفح (جنوب القطاع)، بقذائف الهاون من العيار الثقيل".

كما أعلنت "القسام" أنها "تمكنت من تفجير عبوة مضادة للأفراد، في قوة لجيش الاحتلال (الإسرائيلي) تحصنت في أحد المنازل، وعاودت استهدافها بقذيفة TBG مضادة للتحصينات شرق مدينة خان يونس، وأوقعت أفراد القوة بين قتيل وجريح".

من جهة أخرى، قالت القسام إنها جددت قصفها لمدينة تل أبيب برشقة صاروخية ردا على "المجازر الصهيونية" بحق المدنيين في قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بسماع دوي انفجارات في الضواحي الشرقية والجنوبية لتل أبيب، إلى جانب أصوات اعتراضات صاروخية في سماء مدينة تل أبيب الكبرى.

وذكرت أن صفارات الإنذار انطلقت في جميع مناطق السهل الداخلي، بما فيها تل أبيب الكبرى وريشون لتسيون.

وفي السياق، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه حتى بعد 74 يوما من الحرب لا تزال صفارات الإنذار تدوي وسط إسرائيل، وملايين المواطنين يبحثون عن ملجأ.

المصدر / فلسطين أون لاين