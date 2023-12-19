"حماس": مجزرة جباليا الصهيونية المدعومة أمريكا لن تفلح في تهجير شعبنا

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن "مجزرة جباليا ومسلسل المجازر الصهيونية المدعومة أمريكياً لن تفلح في تهجير شعبنا عن أرضه".

وأكدت الحركة في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أن "استمرار المجازر الصهيونية في قطاع غزة بحق المدنيين، وتصاعُدها، وآخرها القصف الهمجي على مخيم جباليا المكتظ بالسكّان، وسقوط العشرات من الشهداء والجرحى، هو تأكيد على السياسة الإجرامية التي تتبّعها حكومة الاحتلال الإرهابية، التي تحاول تنفيذ مخططاً عقابيّاً وتهجيريّاً، تحت ضغط القصف والمجازر، وبدعمٍ مطلق من الإدارة الأمريكية، الشريكة بشكل كامل في هذه الجرائم.

وأشارت إلى أن "الجرائم المتواصلة، التي يندى لها جبين الإنسانية؛ لن تنجح في كسر إرادة شعبنا العظيم ومقاومته الباسلة، وتمسكه بأرضه ومقدساته حتى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس".

واستشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون اليوم الثلاثاء في قصف إسرائيلي على مربع سكني في بلوك 2 بمخيم جباليا شمالي شرق قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال قصفت أحد أحياء المخيم بالصواريخ ودمرت المنازل فوق رؤوس ساكنيها من المدنيين معظمهم أطفال ونساء.

المصدر / فلسطين أون لاين