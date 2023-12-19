أردوغان: (إسرائيل) تهاجم الإنسانية جمعاء في غزة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وجوب أن تتحرك الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة، مشددا على أن (إسرائيل) لا تهاجم الفلسطينيين والقطاع فحسب، بل الإنسانية جمعاء.

وقال أردوغان في تصريحات صحفية إنه يجب على الولايات المتحدة أن تتوقف عن صم الآذان حيال دعوات وقف إطلاق النار في غزة، موضحا أنه ذكّر نظيره الأميركي جو بايدن بمسؤوليات الولايات المتحدة التاريخية بخصوص وقف الحرب في غزة.

وبشأن المصالحة الفلسطينية، واللقاءات بين حركتي فتح وحماس، قال أردوغان إن لدى تركيا الكثير مما يمكن أن تفعله في هذا الشأن، "ومن الضروري أن تسود المصالحة بين الحركتين".

وجدد التأكيد على أن "حماس ليست منظمة إرهابية وأنها حزب سياسي، وأقول ذلك مرة أخرى. إنهم يكافحون من أجل الحقوق التي سيحصلون عليها كحزب سياسي".

وبين أن حكومته تهتم حاليا بإخراج الجرحى والمرضى من غزة ونقلهم إلى تركيا للعلاج، وبعد ذلك "إذا انتهت الهجمات الإسرائيلية، فإن جدول أعمالنا سيكون إعادة إحياء غزة، وعلينا أن نحشد العالم الإسلامي من أجل ذلك".

كما بيّن أن لقاءاته مع قادة دول الخليج ومنظمة التعاون الإسلامي كانت للتأكيد على المشاركة في جهود إعادة إعمار وإحياء غزة.

وكان أردوغان قد أكد في تصريحات سابقة أن الحل الأكثر منطقية والمستدام هو إنشاء آلية الضامن التي اقترحتها تركيا، والوفاء بالوعود وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة ومتصلة جغرافيا على حدود 1967 وعاصمتها القدس.

المصدر / وكالات