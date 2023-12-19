الصحة بغزة: 214 شهيدا و300 مصاب وصلوا المستشفيات خلال الساعات الماضية

أعلنت وزارة الصحة في غزة انه ارتكبت قوات الاحتلال الاسرائيلي 17 مجزرة مروعة خلال الساعات الماضية في كافة مناطق قطاع غزة.

واكد الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة انه وصل للمستشفيات 214 شهيدا و300 اصابة خلال الساعات الماضية ولازال عدد كبير من الضحايا تحت الانقاض وفي الطرقات مشيرا إلى ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 19.667 شهيد و52.586 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وقال خلال مؤتمر صحفي في جنوب قطاع غزة، ان قوات الاحتلال الاسرائيلي تنفذ اعدامات وابادة جماعية في شمال غزة بعد أن قامت بتصفية الخدمات الصحية فيها ودمرت المستشفيات واخرجتها عن الخدمة.

واكد بأن "تصفية الوجود الصحي شمال غزة يهدف الى تشريد 800 الف نسمة وحرمان الاف الجرحى والحوامل والاطفال والمرضى المزمنين من الخدمات الصحية".

واستغرب القدرة "صمت العالم وهو يرى المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي شمال غزة بعد تصفية الخدمات الصحية امام سمع العالم وبصره".

وقال ان "اصرار الادارة الامريكية على استمرار العدوان على غزة في مؤسسات الامم المتحدة وشرعنتها للعدوان والمشاركة في قتل الاطفال والنساء والكوادر الطبية والصحفيين يعبر عن سقوط مجموعة القيم الاخلاقية والمبادئ الحقوقية التي يدعيها المجتمع الدولي.

واوضح بأن "مستشفيات جنوب غزة عاجزة امام الاعداد الهائلة من الاصابات وتفاضل بين الحالات لانقاذ حياتها بما يتوفر من امكانيات سريرية وطبية وبشرية محدودة".

ونوه إلى ان مئات الجرحى الخطيرة والمعقدة تفترش الارض وتنتظر امام غرف العمليات في مستشفيات جنوب غزة مما ادى الى فقدان حياة العشرات منهم ونناشد المؤسسات الدولية بالتحرك العاجل لدعم المستشفيات بالامدادات الطبية والوقود والفرق الطبية المتخصصة.

وأشار إلى ان العدوان الاسرائيلي ضد المنظومة الصحية ادت الى استشهاد 310 كادر صحي وتدمير 102 سيارة اسعاف وخروجها عن الخدمة، مضيفا أن "الانتهاكات الاسرائيلية ادت الى استهداف 140 مؤسسة صحية واخراج 23 مستشفى و 53 مركز صحي".

ونوه إلى مغادرة 413 جريحا فقط منذ بدء العدوان وهذا اقل من 1% من عدد الاصابات فقط مما يجعل الالية المتبعة تساهم في قتل الجرحى ونطالب الاطراف الدولية بتوفير الية عاجلة وفاعلة لانقاذ حياة الجرحى.

وكشف ان "الأولوية لخروج خمسة آلاف جريح بشكل عاجل للعلاج بالخارج قبل ان نفقد حياتهم. واوضح ان الطواقم الصحية رصدت 355 الف اصابة بالامراض الجلدية والمعدية ونرجح أن يكون العدد اكبر بكثير نتيجة ونطالب المؤسسات الاممية بالعمل على توفير المياه والغذاء الكافي والرعاية الصحية المناسبة في مراكز الايواء وخاصة المطلوبة لاكثر من 700 الف طفل و 50 الف سيدة حامل و350 مريض مزمنين منهم 1100 مريض غسيل كلى والاف الجرحى".

وطالب "شركاء العمل الصحي الى اقامة نقاط طبية وعيادات متنقلة لتوفير الرعاية الصحية للنازحين في المناطق الغربية لخان يونس ورفح".

كما طالب المؤسسات الدولية بالتدخل العاجل توفير الاحتياجات الدوائية والوقود لإعادة تشغيل مجمع الشفاء الطبي بشكل عاجل لإنقاذ الجرحى والمرضى والسيدات الحوامل والاطفال بعد تعمد الاحتلال اخراج مستشفيات شمال غزة عن الخدمة.

المصدر / فلسطين أون لاين