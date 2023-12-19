"صحة غزة": الاحتلال يحول مستشفى العودة لثكنة عسكرية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية حوّلت مستشفى "العودة" شمالي القطاع إلى "ثكنة عسكرية"، تحتجز بداخله العشرات من كوادره الطبية والمرضى والنازحين.

وقال متحدث الوزارة أشرف القدرة، في بيان صحفي، إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تحول مستشفى العودة إلى ثكنة عسكرية، وتحتجز بداخله 240 شخصا منهم 80 من الكادر الطبي و40 مريضا و120 نازحا، بلا ماء ولا طعام ولا دواء، كما منعت الحركة بين الأقسام".

وأضاف أن قوات الاحتلال "اعتقلت 6 من كوادر المستشفى، على رأسهم مديرها أحمد مهنا، بالإضافة إلى مريض ومرافق".

وفي بيان لاحق، أعرب القدرة عن استغراب الوزارة من الصمت الدولي، إزاء "المجازر" التي ترتكبها القوات الإسرائيلية في شمال قطاع غزة.

وتابع: "نستغرب الصمت الدولي وهو يرى المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال غزة، في ظل عدم توفر خدمات صحية نتيجة تدمير المستشفيات وإخراجها عن الخدمة، ما يعني إصرار الاحتلال على الإبادة الجماعية للسكان".

ومساء الأحد، أعلن القدرة، اقتحام الجيش الإسرائيلي مستشفى "العودة" واحتجاز مديره أحمد مهنا واقتياده لجهة غير معلومة ، بعد عدة أيام من حصاره وقصفه.

وأشار أيضا إلى قيام القوات الإسرائيلية بـ"تعرية كوادر المستشفى الطبية، وتنفيذ عمليات الاستجواب في ظروف غير إنسانية".

المصدر / فلسطين أون لاين