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عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا

19 ديسمبر 2023 . الساعة 12:11 بتوقيت القدس
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عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا

استشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون اليوم الثلاثاء في قصف إسرائيلي على مربع سكني في بلوك 2 بمخيم جباليا شمالي شرق قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال قصفت أحد أحياء المخيم بالصواريخ ودمرت المنازل فوق رؤوس ساكنيها من المدنيين معظمهم أطفال ونساء.

وأشارت مصادر صحفية بإصابة الزميلين الصحفيين إسلام بدر ومحمد أحمد بقصف قوات الاحتلال منطقة "بلوك 2" في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

كما استشهد وأصيب عشرات النازحين خلال استهداف قوات الاحتلال لمنزل عائلة أبو عواد في معسكر جباليا.

 

المصدر / فلسطين أون لاين 
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