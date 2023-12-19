مستوطنة إسرائيلية مفرج عنها: والدتي قُتلت بنيران جيشنا في 7 أكتوبر

قالت مستوطنة إسرائيلية أُفرج عنها في عملية التبادل الأخيرة بين الاحتلال وحركة "حماس"، إن والدتها قُتلت نتيجة إطلاق جيش الاحتلال النار على السيارة التي كانت تُقلّهم إلى غزة خلال عملية الأسر في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقالت المستوطنة المفرج عنها في مقابلة بثتها قناة /12/ العبرية أمس الاثنين إن "مقاتلي كتائب (القسام) وضعوا الأسرى في شاحنة يوم 7 أكتوبر الفائت، وأن قوات الاحتلال لأطلقت النار على المركبة".

وأضافت: "لقد توفيت والدتي التي كنت أحبها كثيراً. وتلقيت إصابة في ظهري، وأخي أصيب في ساقه".

وزعمت القناة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي "فتح النار لإيقاف جرار كان متوجهاً إلى قطاع غزة".

المصدر / فلسطين أون لاين