"حماس": الاحتلال يصعد ضد المدنيين والنازحين والمرضى في غزة بدعم أمريكي

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أسامة حمدان، إن "شعب غزة يقدم صورة للبسالة والصمود رغم جرائم الاحتلال واستهدافه المستشفيات والمنازل، وأن الشعب الفلسطيني ومقاومته سيحبطان مخططات الاحتلال التي تستهدف قيمنا ومقدساتنا".

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الإثنين، في العاصمة اللبنانية بيروت، أن "الاحتلال يصعد ضد المدنيين والنازحين والمرضى والجرحى والمستشفيات بدعم وغطاء وسلاح أمريكي، وأن خسائر الاحتلال سترتفع كلما ازداد عدوانه".

وشدد على أن "الخبرة الوحيدة التي تقدمها أمريكا للاحتلال الإسرائيلي هي قتل النساء والأطفال، وهي شريكة في جرائم الاحتلال وهي شراكة لها ما بعدها".

وأشار إلى أن "نشر الاحتلال صوراً لاكتشاف نفق للقسام جاء متأخراً حيث تم تنفيذ المهمة التي أردناها عبره بنجاح".

وأكد أن "المقاومة تراقب الهجرة العكسية للمستوطنين من مدينة (إيلات) إلى (العقبة)، ومنها إلى المدن أخرى".

وجدد التأكيد على أن "المقاومة تواصل المعركة ومازالت صامدة وتقود المعركة بكل قوة وبسالة، وتكبد المحتل الخسائر وتستهدفه من المسافة صفر"

وأشار إلى أن "انتهاكات الاحتلال لم تتوقف في مدن وبلدات الضفة والقدس المحتلة، حيث اعتقل 4575 أسيرا في الضفة فيما ارتقى 300 شهيد منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي".

ودعا الأمم المتحدة وأمينها العام إلى "الاستمرار في التنديد بجرائم العدوان، والضغط على الإدارة الأمريكية ومنعها من تعطيل قرارات مجلس الأمن".

وأضاف نجدد دعوتنا لقادة وزعماء أمتنا إلى "التوجه إلى قطاع غزة بوفود رسمية وشعبية لإنقاذ حياة أكثر من مليون فلسطيني".

وشكر في ختام المؤتمر موقف اليمن الذي "رهن سلامة الملاحة البحرية بوقف العدوان على شعبنا".

المصدر / فلسطين أون لاين