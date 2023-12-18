ليبيا تطلق حملة شعبية لتسيير سفينة مساعدات لغزة

أطلقت مؤسسات المجتمع المدني الليبية، اليوم الإثنين، حملة شعبية لجمع 2000 طن من المساعدات العاجلة والضرورية لغزة.

وجاءت الحملة الليبية ضمن الحملة الدولية لإنقاذ غزة التي تم إطلاقها منتصف شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي برعاية من اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة ومؤسسة "مافي مرمرة" التركية وتحالف أسطول الحرية الدولي، وبمشاركة عشرات من مؤسسات المجتمع المدني في العديد من دول العالم وبمشاركة ليبية.

وتأتي الحملة بحسب القائمين عليها، "استجابة للواجب الديني والإنساني وتلبية لنداءات الاستغاثة لأهلنا في غزة الذين يتعرضون لحرب ابادة يشنها عليهم الاحتلال الإسرائيلي ولم يشهد لها التاريخ المعاصر مثيلا".

وتعتبر السفينة الليبية التي ستبحر من ميناء مصراتة الليبي، السفينة الأولى ضمن السفن التي تعتزم الحملة الدولية تسييرها لإنقاذ غزة.

وستحمل السفينة -بحسب القائمين على الحملة- الخيام ومستلزمات الإيواء، والفراش والبطاطين والأغطية والملابس الشتوية، والمواد الغذائية، والأدوية.

المصدر / فلسطين أون لاين