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الاحتلال يقر بمقتل 4 من جنوده في معارك غزة

18 ديسمبر 2023 . الساعة 08:12 بتوقيت القدس
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الاحتلال يقر بمقتل 4 من جنوده في معارك غزة

أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين بمقتل 4 من جنوده الليلة الماضية في المعارك الدائرة جنوبي قطاع غزة، مما يرفع عدد قتلاه منذ بدء العملية البرية في غزة إلى 132.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن متحدث باسم الجيش إعلانه مقتل 4 جنود إضافيين خلال معارك جنوبي القطاع، وأشار إلى إصابة جندي خامس في تلك المعارك، دون مزيد من التفاصيل.

وتصاعدت خسائر الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الماضية مع اشتداد المعارك مع المقاومة الفلسطينية في جنوب قطاع غزة، خاصة في خان يونس.

وأعلنت المقاومة عن سلسلة من العمليات والاستهدافات التي طالت دبابات الاحتلال ومركباته وتجمعات لجنوده، مما أسفر عن عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوفه.

وأقر جيش الاحتلال أمس الأحد بمقتل ضابط وجنديين وإصابة 9 -منهم ضابطان و3 جنود- في معارك جنوبي قطاع غزة.

بالمقابل، أكد أبو عبيدة الناطق باسم كتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في عدد من بياناته الدورية أن ما يعلن عنه جيش الاحتلال رسميا من أعداد القتلى والإصابات "غير حقيقي" وأن الأعداد أكبر بكثير.

يأتي ذلك فيما يستمر العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الـ73 حيث خلف قرابة 19 ألف شهيد والجرحى أكثر من 51 ألفا، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب دمار هائل بالمباني السكنية والمرافق الحيوية والمستشفيات.

 

 

المصدر / وكالات
#غزة #مقتل سيدة #معارضة يهودية

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