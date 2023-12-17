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مرصد حقوقي يطالب بتحقيق دولي في مجزرة الاحتلال بمستشفى كمال عدوان

17 ديسمبر 2023 . الساعة 23:38 بتوقيت القدس
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مرصد حقوقي يطالب بتحقيق دولي في مجزرة الاحتلال بمستشفى كمال عدوان

طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بفتح تحقيق دولي مستقل في معلومات عن قيام جيش الاحتلال بدفن مصابين فلسطينيين أحياء في ساحة مستشفى كمال عدوان، في بلدة بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة.

وقال المرصد في بيان صحفي اليوم الأحد إنه تلقى “شهادات وشكاوى من طواقم طبية وإعلامية تؤكد أن الجرافات الإسرائيلية دفنت فلسطينيين أحياء في ساحة المستشفى قبل انسحابها منه”.

وأكد المرصد أن فرقه تواصل توثيق ما جرى في المستشفى، بما في ذلك المعلومات عن قتل أحياء ومصابين بدفنهم في ساحة المستشفى.

وشدد على ضرورة فتح تحقيق دولي في مجمل ما شهده المستشفى من انتهاكات فظيعة على مدار الأيام الماضية.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#غزة #حملات دولية #حقوق الأطفال

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