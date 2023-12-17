مفوضون سابقون بشرطة الاحتلال: بن غفير "غريب" عن القانون

وصف مفوضون سابقون بشرطة الاحتلال الإسرائيلية، الأحد، وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بأنه "غريب عن حكم القانون".

جاء ذلك وفق رسالة احتجاجية أرسلها منتدى المفوضين السابقين في الشرطة، إلى مفوض الشرطة يعقوب شبتاي، حول طريقة تعامل بن غفير، وتأثيره على جهاز الشرطة، نشرتها صحيفة "معاريف" العبرية.

وقال المفوضون: "بحزن شديد، شاهدنا مؤخرا كيف تفقد الشرطة الإسرائيلية استقلالها، الذي يمثل حجر الزاوية في سبب وجودها".

وأكدوا أن "الشرطة أصبحت تخضع لسيطرة وزير غريب عن سيادة القانون".

وأعرب المفوضون السابقون عن قلقهم من "طريقة إدارة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير" للشرطة.

حيث وصفوه بـ "الوزير الغريب عن حكم القانون، والذي يقوم ببطء، باستبدال قيم الشرطة بقيم حزبه".

وانتقدوا تسليم قيادة الشرطة إلى وزارة الأمن القومي، التي اعتبروا بأنها أصبحت "فرعا لحزب سياسي".

وخاطبوا مفوض الشرطة "وجدنا من المناسب تذكيرك وأعضاء القيادة العليا للشرطة، بأن الشرطة تم تحويلها إليكم كوديعة غير قابلة للتفاوض، ونأمل أن تعيدوا قريبا إدارة الشرطة إلى أيديكم، لمنع استبدال قيم الشرطة بالقيم السياسية".

وتسلم بن غفير، منصب وزير الأمن القومي في 2022، بموجب الائتلاف الحكومي مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي منحه صلاحيات موسّعة في منصبه الجديد، والذي يجعله وزيرا في المجلس السياسي والأمني المصغر "الكابينيت"، وعضوا في اللجان الوزارية المختلفة.

وعقّب بيني غانتس، زعيم حزب "الوحدة الوطنية"، حينها على الاتفاق بقوله، إن "رئيس الوزراء الحقيقي سيكون بن غفير وليس نتنياهو، وسيتحول حرس الحدود إلى الشرطة الخاصة لبن غفير".

كما اعتبر وقتها، نائب وزير الأمن الإسرائيلي ألون شوستر، تعيين بن غفير، وزيرا بصلاحيات، من شأنه "خلق فوضى سياسية، وخطرا على الأمن القومي".

المصدر / الأناضول