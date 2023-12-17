الأمم المتحدة: 113 ألف مرضع وحامل في قطاع غزة يواجهن خطر الموت

كشف صندوق الأمم المتحدة للسكان (تابع للأمم المتحدة)، أن "45 ألف امرأة حامل و68 ألف مرضع في قطاع غزة يواجهن خطر فقر الدم والنزيف والموت".

وقال الصندوق في تدوية على حسابه في منصة إكس، اليوم الأحد، إن الحوامل والمرضعات في غزة يواجهن "نقصا حادا في الغذاء"

وأضاف "أن نقص الغذاء الحاد في غزة يعرض الحوامل والمرضعات لخطر الإصابة بفقر الدم، وتسمم الحمل، والنزيف، وحتى الموت".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثاني والسبعين على التوالي، وبمساندة أمريكية وأوروبية عدوانه على قطاع غزة، ما أدى لارتفاع حصيلة الشهداء إلى 18 ألفا و800 شهيد إلى جانب نحو 51 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.

المصدر / فلسطين أون لاين