"الصحة العالمية": 70% من ضحايا العدوان على غزة نساء وأطفال

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبرييسوس، الأحد، إن الأطفال والنساء يمثلون 70 بالمئة من الضحايا في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وجدد غيبرييسوس في بيان له، دعوته "للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، إلى جانب السعي للتوصل إلى حل سياسي للخروج من هذه المأساة".

وكانت وكالة الأمم المتحدة للطفولة "اليونسيف"، قالت إن "قطاع غزة أصبح أخطر مكان في العالم على الأطفال"، في ظل استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي عليه منذ 72 يوما.

وفي وقت سابق، قالت المديرة الإقليمية لـ"يونيسيف" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أديل خضر، إن "قطاع غزة أخطر مكان في العالم بالنسبة للطفل".

وأضافت أن "أحياء بأكملها حيث كان الأطفال يلعبون ويذهبون إلى المدارس، تحولت إلى أكوام من الأنقاض، ولا حياة فيها".

وأكدت أن "نحو مليون طفل أجبروا على النزوح قسرا من منازلهم في غزة".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دعا في وقت سابق، إلى "وقف إطلاق النار في قطاع غزة"، محذرا من أن القطاع يتحول إلى "مقبرة للأطفال".

المصدر / وكالات