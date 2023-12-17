حزب الله يهاجم مواقع إسرائيلية والاحتلال يقصف جنوبي لبنان

أعلن حزب الله، اليوم الأحد، تنفيذ 10 هجمات استهدفت مواقع عسكرية وتجمعات جنود إسرائيليين على طول المنطقة الحدودية مع لبنان، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف مواقع ومجموعات مسلحة في الجنوب اللبناني.

ودوت صافرات الإنذار في أكثر من مناسبة في بلدات إسرائيلية واقعة في المناطق الحدودية شمالي البلاد، فيما أعلن جيش الاحتلال إنه هاجم "بنى تحتية عسكرية" تابعة لحزب الله.

في المقابل، أعلن جيش الاحتلال أنه أغار بواسطة طائرة مُسيّرة "على خلية تم رصدها في الأراضي اللبنانية في وقت سابق اليوم"، كما أعلن مهاجمة أسلحة معدات مراقبة تابعة لحزب الله بواسطة الطيران والمدفعية.

المصدر / وكالات