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أونروا": عدد الشهداء الأطفال والنساء بغزة يفوق عدد قتلى أوكرانيا المدنيين

17 ديسمبر 2023 . الساعة 22:38 بتوقيت القدس
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أونروا": عدد الشهداء الأطفال والنساء بغزة يفوق عدد قتلى أوكرانيا المدنيين

قال مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، الأحد، إن "عدد القتلى من الأطفال والنساء في قطاع غزة خلال 40 يوما يفوق عدد المدنيين القتلى خلال الحرب في أوكرانيا".

وأضاف لازاريني في مقابلة مع شبكة "الجزيرة": "بكل المقاييس، الوضع في غزة غير مسبوق وصاعق".

وأشار إلى أن "عدد القتلى من المدنيين وموظفي الأمم المتحدة في غزة غير مسبوق".

وأكد لازاريني أن "عدد القتلى من الأطفال والنساء في غزة خلال 40 يوما يفوق عدد المدنيين القتلى خلال الحرب في أوكرانيا"، التي اندلعت منذ نحو 22 شهرا.

والجمعة، كشفت وزارة الصحة بغزة، أنه قتل 8 آلاف طفل و6200 امرأة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال لازاريني إن "مستوى الدمار في غزة غير مسبوق أيضا، حيث أن 60 بالمئة من البنية التحتية مدمرة".

وأضاف أن "90 بالمئة من سكان غزة أصبحوا نازحين".

المصدر / وكالات
#غزة #مراقبة الاطفال #تشغيل النساء

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