"التعاون الإسلامي" تدين قرار الاحتلال الإسرائيلي الاستيلاء على عقارات في القدس

أدانت منظمة التعاون الإسلامي (مقرها جدا) بشدة، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستيلاء على منازل وأراضٍ فلسطينية في بلدة "سلوان" بمدينة القدس المحتلة، بحجة بناء القطار الهوائي.

واعتبرت في بيان لها اليوم الأربعاء، أن ذلك الأجراء "يأتي امتدادا لسياساتها الرامية إلى تهويد المدينة المقدسة وتغيير واقعها الجغرافي والديمغرافي والتاريخي".

وأكدت المنظمة أن "جميع الإجراءات التي يتخذها الاحتلال الإسرائيلي ضد مدينة القدس وأهلها ومقدساتها تُعتبر غير قانونية وباطلة بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

وطالبت المنظمة "المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لجميع الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها إسرائيل، قوة الاحتلال، في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة".

ووزعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي السبت، إخطارات لعدد من سكان "حي سلوان" جنوب المسجد الأقصى في القدس المحتلة، تدعوهم إلى إخلاء منازلهم خلال 60 يوما.

وقالت محافظة القدس (تابعة للسلطة الفلسطينية) إن قوات الاحتلال أخطرت 30 عائلة في "حي البيضون" في بلدة "سلوان" بالتهجير من منازلهم، خلال شهرين، وذلك بهدف بناء قاعدة للقطار الهوائي "تلفريك".

المصدر / وكالات