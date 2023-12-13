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حماس: عملية الاحتلال في جنين ومخيمها امتداد للحرب الشاملة على شعبنا

13 ديسمبر 2023 . الساعة 18:39 بتوقيت القدس
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حماس: عملية الاحتلال في جنين ومخيمها امتداد للحرب الشاملة على شعبنا

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس إن عملية الاحتلال في مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية هي امتداد للحرب الإسرائيلية على شعبنا الفلسطيني.

وأكدت الحركة في تصريح صحفي اليوم الأربعاء: إن "العملية العسكرية المستمرة منذ فجر أمس، والتي ينفّذها جيش الاحتلال الصهيوني في مدينة جنين ومخيمها، ما أسفر عن استشهاد سبعة من المواطنين، واعتقال أكثر من مائة وعشرين حتى الآن؛ هي امتداد للحرب الشاملة التي تشنّها حكومة الاحتلال الفاشية على شعبنا الفلسطيني في جميع أماكن تواجده، في محاولة يائسة لإخماد جذوة المقاومة التي تسري في روح شعبنا الفلسطيني البطل".

وأكدت أن "ما تشهده جنين ومخيمها من جرائم وانتهاكات واستهدافٍ من الجو والأرض، لن يُفلح في وقف مسار المقاومة الصاعد، وأن شعبنا في الضفة الصامدة أكّد كلمته وقراره في مواجهة هذا الاحتلال الفاشي، ومستوطنيه الإرهابيين".

ودعت حماس "جماهير شعبنا في الضفة الغربية، إلى تصعيد المقاومة في كافة المدن والقرى، حتى دحر الاحتلال عن أرضنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية".

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين 
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