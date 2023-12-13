الإعلامي الحكومي: ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين بغزة إلى 87 منذ 7 أكتوبر

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الأربعاء، استشهاد صحفي جراء القصف الإسرائيلي على القطاع ليرتفع إجمالي شهداء الصحفيين إلى 87 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في بيان مقتضب عبر منصة تلغرام، باستشهاد "الصحفي عبد الكريم عودة جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة".

وأوضح المكتب أنه بمقتل عودة يرتفع عدد الصحفيين الشهداء إلى 87 منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر الماضي.

ولم يوضح المكتب الإعلامي مكان القصف الذي استشهد فيه الصحفي المذكور.

والاثنين، نشر المكتب ذاته أسماء الصحفيين الذين استشهدوا خلال الحرب وكان عددهم 86 والذين كان آخرهم الصحفي محمد أبو سمرة، الذي قتل الأحد باستهداف إسرائيلي.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى مساء الثلاثاء، 18 ألفا و412 شهيدًا، و50 ألفا و100 مصاب، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين