الاحتلال يعلن مقتل 10 ضباط 8 منهم في كمين لـ "القسام" بالشجاعية

أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأربعاء، مقتل 10 ضباط وإصابة 4 بجراح خطيرة، برصاص المقاومة الفلسطينية، خلال التوغل البري والمعارك بحي الشجاعية شمالي قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، في تصريح مقتضب نشرته وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم، إن 8 عسكريين قتلوا؛ بينهم قائد فرقة في لواء غولاني، بكمين لكتائب القسام في الشجاعية بمدينة غزة.

وكانت قناة كان العبرية، قد أفادت أمس الثلاثاء بأن حدثًا صعب جرى في الشجاعية.

وبيّنت القناة العبرية: "وقعت قوة في كمين لحماس، وتم تفجير عدة ألغام بها، وعند وصول قوة لإخلاء القتلى والمصابين، فتح عناصر حماس النار نحو قوة الإخلاء فوقعوا بين قتيل وجريح".

وفي التفاصيل، أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، بأن "كمين الشجاعية" قتل فيه ثمانية جنود وضباط منهم قائد الكتيبة 13 في جولاني.

ونوهت: "الكمين كان في حيّ القصبة في الشجاعية خلال عملية تطهير مباني، أطلقت نيران من بيت مجاور على القوة العسكرية الإسرائيلية، بالإضافة لتفجير عبوة ناسفة؛ بسبب التفجير حصلت عملية انفصال بين القوة الإسرائيلية".

وتابعت الصحيفة العبرية: "بدأت عملية الإنقاذ، قوة استدعيت دخلت لأحد المباني من وحدة 669، شغلت ضدهم عبوة ناسفة في البيت، مما أدى لمقتل جنود جدد؛ 7 جنود قتلوا في الكمين، وجندي ثامن في عملية أخرى".

كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن مقتل العقيد "إسحاق بن باشيت" قائد لواء يفتاح، خلال المعارك البرية في الشجاعية، إضافة لمقتل جندي آخر وهو الرقيب عيران ألوني (19 عاما) في الكتيبة 51، لواء غولاني، قُتل الليلة الماضية في معركة شمال قطاع غزة، ما يرفع عدد قتلى جيش الاحتلال منذ الصباح إلى 10، بحسب إعلانه.

المصدر / وكالات