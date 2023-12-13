الاحتلال يهدم بناية سكنية في حي رأس العامود بالقدس ويشرد 4 عائلات

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بناية سكنية في حي راس العمود بمدينة القدس المحتلة.

وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية اقتحمت الحي، وشرعت بهدم بناية سكنية مكونة من طابقين، كل طابق فيه اربع شقق، مساحة كل واحدة 110 أمتار مربعة، وتقع بالقرب من "واد قدوم".

وتعود ملكية الشقق الأربع لكل من: زهير عبد العزيز غيث وشقيقه مراد عبد العزيز غيث، وفهد مبارك وشقيقه محمد مبارك .

يذكر أن العمارة تم تشييدها عام 2016 وتم دفع مخالفات لصالح بلدية الاحتلال بقيمة 800 ألف شيقل، وصدر قرار بهدمها يوم الأربعاء الماضي.

وتصعد سلطات الاحتلال من عمليات هدم البنايات السكنية والمنازل والمحال التجارية والمشاتل الزراعية والورش الصناعية، في أحياء مدينة القدس المحتلة، بذريعة عدم الترخيص، بهدف تهجير العائلات الفلسطينية وإحلال المستوطنين مكانهم في إطار التهويد للمدينة.

وبحسب الجهاز المركزي الفلسطيني للاحصاء، ففي عام 2022، هدم الاحتلال 1,058 مبنى فلسطينيا (353 مبنى سكني و705 منشآت)، معظمها في القدس.

المصدر / فلسطين أون لاين