حماس ترحب بمطالبة الأمم المتحدة بوقف فوري لإطلاق النار بغزة

رحب عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق بمطالبة الأمم المتحدة بوقف فوري لإطلاق النار، بغزة وطالب المجتمع الدولي بإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالقرار.

وقال الرشق في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء: "نرحب في حركة حماس بمطالبة الأمم المتحدة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.. ونطالب المجتمع الدولي بمواصلة الضغط على الاحتلال للإلتزام بالقرار، ووقف عدوانه وحرب الإبادة والتطهير العرقي ضد شعبنا".

وأكد بأن "تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على الوقف الفوري الإنساني لإطلاق النار، جاء ليعكس إرادة أغلبية المجتمع الدولي بوقف العدوان وحرب الإبادة الصهيونية على غزة، حيث أيدت القرار 153 دولة، وامتنعت 23 دولة عن التصويت، فيما صوّتت 10 دول لصالح استمرار المحرقة النازية.. على رأسها الولايات المتحدة!".

وأشار القيادي في حركة (حماس) إلى أن "الموقف الأمريكي المنحاز بشكل فاضح للفاشية الصهيونية هو سبب الخسارة وفقدان المركز الأخلاقي الذي يدّعيه بايدن".

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد اعتمدت بأغلبية ساحقة، مساء الثلاثاء، قرارا يطالب بـ"وقف فوري إنساني لإطلاق النار في قطاع غزة".

المصدر / فلسطين أون لاين