ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 18412

ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 18 ألفاً و412 شهيداً، و50100 جريح منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وفق المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة.

وقال القدرة، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إنه خلال اليوم 67 للعدوان، ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي 17 مجزرة، إضافة إلى جرائم إبادة جماعية ممنهجة في كل مناطق قطاع غزة بما فيها مدينة رفح "التي تدعي كذبا أنها آمنة".

وأضاف أن 207 شهداء و450 إصابة وصلت خلال الساعات الماضية، وما زال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات.

وأفاد بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أجبرت، تحت التهديد الطواقم الطبية وجرحى والمرضى من الذكور بالتجمع في ساحة مستشفى "كمال العدوان"، وطلبت من إدارة المستشفى تسليم قطعة سلاح رجل أمن المستشفى بهدف تبرير الاقتحام الإرهابي للمستشفى، مضيفا "نخشى أن يستخدم ذلك لفبركة أكذوبة جديد ضد المستشفى وطواقمها وتكرار سيناريو مجمع الشفاء الطبي".

وأضاف أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تحاصر وتستهدف مستشفى "العودة" وتمنع عنها ماء والطعام والكهرباء، وتمنع وصول الجرحى والمرضى إليها، مشيرا على أن قوات الاحتلال قد تقتحمه بعدما اقتحمت مستشفى "كمال عدوان".

المصدر / فلسطين أون لاين