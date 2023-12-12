الاتحاد الأوروبي: يجب وقف العنف في غزة وكل الأراضي الفلسطينية

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إنه "يجب وقف العنف، ليس في غزة فقط بل في كل الأراضي الفلسطينية".

وأشار في تصريح، مساء اليوم الثلاثاء، إلى وجوب "وقف إزهاق الأرواح، ووضع أرضية لحل سياسي من خلال قيام دولة فلسطينية"، مؤكدا أنهم يدعمون ذلك.

يأتي ذك في وقت ارتفعت فيه حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 18 ألفاً و412 شهيداً، و50 ألف و100 جريح منذ الـ7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وفق المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة.

وقال القدرة، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إنه خلال اليوم الـ67 للعدوان، ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي 17 مجزرة، إضافة إلى جرائم إبادة جماعية ممنهجة في كل مناطق قطاع غزة بما فيها مدينة رفح "التي تدعي كذبا أنها آمنة".

وأضاف أن 207 شهداء و450 إصابة وصلت خلال الساعات الماضية، وما زال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات.

وأفاد بأن "قوات الاحتلال الإسرائيلي أجبرت، تحت التهديد الطواقم الطبية وجرحى والمرضى من الذكور بالتجمع في ساحة مستشفى (كمال عدوان)، وطلبت من إدارة المستشفى تسليم قطعة سلاح رجل أمن المستشفى بهدف تبرير الاقتحام الإرهابي للمستشفى".

المصدر / فلسطين أون لاين